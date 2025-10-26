Chivu non recupera Thuram e perde Mkhitaryan: cambi in vista della Fiorentina

Ieri sera, prima delle 23, l'Inter decollava già da Capodichino e stamattina sarà ad Appiano per scacciare tutti i brutti pensieri che le hanno rovinato la gita a Napoli: ci saranno allenamenti mattutini ogni giorno, fino all'infrasettimanale di mercoledì contro la Fiorentina (oggi defaticante per chi ha lavorato, seduta normale per chi ha giocato).
Il punto in casa Inter, prossimo avversario della Fiorentina
Domani, invece, sarà il giorno in cui Mkhitaryan, zoppicante all'uscita, farà gli esami ai flessori della coscia sinistra per capire quanto sarà lungo lo stop, mentre lo staff inizierà a studiare la formazione anti-viola: si scaldano De Vrij dietro, Sucic come mezzala sinistra al posto dell'armeno sfortunato, Carlos Augusto a sinistra e Pio davanti, anche se tutto dipenderà dalla stanchezza psico-fisica dei protagonisti al Maradona. Nessuna chance per Thuram: deve ancora ritrovare la gamba in gruppo. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
