La Nazione

Nazione: “Italiano ha fatto di tutto per esserci oggi al Franchi”

Redazione VN

Vincenzo Italiano non sarà in panchina per guidare il Bologna nella trasferta di Firenze, rimandando così il suo ritorno da ex. L'ex viola sta facendo di tutto per esserci al Franchi, ma il protocollo medico prevede un weekend di riposo assoluto, con rientro agli allenamenti a Casteldebole all’inizio della settimana. A sostituirlo ci sarà Daniel Niccolini, storico vice di Italiano e fiorentinissimo, che avrà il compito di guidare la squadra al Franchi. Lo scrive la Nazione.

