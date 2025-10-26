Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Bologna, la probabile formazione: Italiano lancia Castro, Bernardeschi da ex

La Nazione

Bologna, la probabile formazione: Italiano lancia Castro, Bernardeschi da ex

Bologna, la probabile formazione: Italiano lancia Castro, Bernardeschi da ex - immagine 1
La probabile formazione del Bologna in vista della Fiorentina
Redazione VN

Il Bologna dovrebbe scendere in campo così al Franchi. Davanti a Skorupski dovrebbero giocare Vitik e Lucumi al centro della difesa, con Miranda sulla sinistra e Holm sulla destra, leggermente favorito su Zortea.

A centrocampo Freuler è sicuro del posto, mentre Ferguson e Moro si contendono l’altro ruolo. L’attacco presenta qualche dubbio: Federico Bernardeschi potrebbe partire titolare da trequartista, favorito su Pobega, con Orsolini e Cambiaghi sugli esterni e Castro come punta di riferimento; Dallinga resterà in panchina.

Assente dalla lista dei convocati Odgaard, fermato da un problema fisico accusato nella trasferta di Europa League. Lo staff tecnico del Bologna punta comunque a schierare una squadra equilibrata e pronta a confrontarsi con la Fiorentina, anche in assenza del proprio allenatore titolare.

Leggi anche
Nazione: “Italiano ha fatto di tutto per esserci oggi al Franchi”
Franchi, ci siamo. Nazione: “Prossima settima arriva il cronoprogramma”

© RIPRODUZIONE RISERVATA