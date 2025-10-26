Il Bologna dovrebbe scendere in campo così al Franchi. Davanti a Skorupski dovrebbero giocare Vitik e Lucumi al centro della difesa, con Miranda sulla sinistra e Holm sulla destra, leggermente favorito su Zortea.
Bologna, la probabile formazione: Italiano lancia Castro, Bernardeschi da ex
A centrocampo Freuler è sicuro del posto, mentre Ferguson e Moro si contendono l’altro ruolo. L’attacco presenta qualche dubbio: Federico Bernardeschi potrebbe partire titolare da trequartista, favorito su Pobega, con Orsolini e Cambiaghi sugli esterni e Castro come punta di riferimento; Dallinga resterà in panchina.
Assente dalla lista dei convocati Odgaard, fermato da un problema fisico accusato nella trasferta di Europa League. Lo staff tecnico del Bologna punta comunque a schierare una squadra equilibrata e pronta a confrontarsi con la Fiorentina, anche in assenza del proprio allenatore titolare.
