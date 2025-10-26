Bologna, la probabile formazione: Italiano lancia Castro, Bernardeschi da ex

Il Bologna dovrebbe scendere in campo così al Franchi. Davanti a Skorupski dovrebbero giocare Vitik e Lucumi al centro della difesa, con Miranda sulla sinistra e Holm sulla destra, leggermente favorito su Zortea.

A centrocampo Freuler è sicuro del posto, mentre Ferguson e Moro si contendono l’altro ruolo. L’attacco presenta qualche dubbio: Federico Bernardeschi potrebbe partire titolare da trequartista, favorito su Pobega, con Orsolini e Cambiaghi sugli esterni e Castro come punta di riferimento; Dallinga resterà in panchina.