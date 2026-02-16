Viola News
Nazione: "Fiorentina, diversi big rimarranno a casa. Che fare con la Conference?"

Giovedì torna la Conference League
La Fiorentina ha avviato subito la “missione Bialystok” dopo la convincente vittoria di Como, con una mattinata di lavoro al Viola Park in un clima più sereno. Paolo Vanoli sta preparando la trasferta europea con un obiettivo chiaro: mantenere aperta la qualificazione senza affaticare i titolari, perché la priorità resta il campionato e il derby contro il Pisa di lunedì. Diversi big potrebbero riposare, forse restando direttamente a Firenze, anche considerando le condizioni estreme attese in Polonia: a Bialystok sono previsti neve e circa -8°. Intanto circa 350 tifosi viola seguiranno la squadra, mentre si attende la decisione del Tar del Lazio sul ricorso degli ultras contro il divieto di trasferta in Italia.

Il cammino europeo riparte dal playoff: chi passa accede agli ottavi contro una delle prime otto della League Phase. Il sorteggio del 27 febbraio sarà determinante per definire il percorso viola. La Fiorentina è già nel ramo “silver” del tabellone e potrebbe incrociare squadre insidiose come Strasburgo o Rakow, ma prima c’è da superare l’ostacolo Jagiellonia.

I polacchi, eliminati lo scorso anno ai quarti dal Betis, guidano attualmente il loro campionato ma appaiono meno competitivi rispetto alla passata stagione. Giovedì mancherà per squalifica il bomber Pululu, che tornerà per il ritorno al Franchi. Sulla carta la Fiorentina parte favorita secondo i bookmakers, ma serviranno attenzione e gestione delle energie per indirizzare la qualificazione già nell’andata. Lo scrive la Nazione.

