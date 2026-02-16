Nazione: “Fiorentina, diversi big rimarranno a casa. Che fare con la Conference?”

La Fiorentina ha avviato subito la “missione Bialystok” dopo la convincente vittoria di Como, con una mattinata di lavoro al Viola Park in un clima più sereno. Paolo Vanoli sta preparando la trasferta europea con un obiettivo chiaro: mantenere aperta la qualificazione senza affaticare i titolari, perché la priorità resta il campionato e il derby contro il Pisa di lunedì. Diversi big potrebbero riposare, forse restando direttamente a Firenze, anche considerando le condizioni estreme attese in Polonia: a Bialystok sono previsti neve e circa -8°. Intanto circa 350 tifosi viola seguiranno la squadra, mentre si attende la decisione del Tar del Lazio sul ricorso degli ultras contro il divieto di trasferta in Italia.