Nazione: “Coesistenza difficile per Gudmundsson-Harrison. Vanoli cambia modulo?”

La citazione di Agatha Christie calza solo in parte: più che tre indizi, sulla Fiorentina senza Albert Gudmundsson siamo a “un indizio e mezzo”. L’islandese non ha giocato il secondo tempo contro il Torino né la sfida con il Como, ma è azzardato sostenere che la squadra sia più performante senza il suo numero 10. Le sue qualità restano evidenti, anche se espresse a intermittenza, e molto dipenderà dai tempi di recupero dall’infortunio alla caviglia e da come Paolo Vanoli deciderà di reinserirlo.