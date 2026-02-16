Nazione: “Ranieri e i sondaggi di 2 club. Così ha reagito alla fascia tolta”

Luca Ranieri ha vissuto un ritorno da titolare dal sapore speciale contro il Como, dopo un lungo periodo di attesa e riflessioni. In campionato non partiva dall’inizio dal 4 gennaio contro la Cremonese e, soprattutto, erano passati quasi due mesi da quando aveva perso la fascia di capitano, ruolo che gli era stato affidato a inizio stagione da Palladino dopo la retrocessione di Biraghi nelle gerarchie. Da quel momento per il difensore è iniziata una fase complicata, con poco spazio e appena 205 minuti complessivi giocati, di cui una sola partita intera in Coppa Italia, ancora contro il Como.