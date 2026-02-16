Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Ranieri e i sondaggi di 2 club. Così ha reagito alla fascia tolta”

La Nazione

Nazione: “Ranieri e i sondaggi di 2 club. Così ha reagito alla fascia tolta”

Nazione: “Ranieri e i sondaggi di 2 club. Così ha reagito alla fascia tolta” - immagine 1
La rivincita di Luca Ranieri
Redazione VN

Luca Ranieri ha vissuto un ritorno da titolare dal sapore speciale contro il Como, dopo un lungo periodo di attesa e riflessioni. In campionato non partiva dall’inizio dal 4 gennaio contro la Cremonese e, soprattutto, erano passati quasi due mesi da quando aveva perso la fascia di capitano, ruolo che gli era stato affidato a inizio stagione da Palladino dopo la retrocessione di Biraghi nelle gerarchie. Da quel momento per il difensore è iniziata una fase complicata, con poco spazio e appena 205 minuti complessivi giocati, di cui una sola partita intera in Coppa Italia, ancora contro il Como.

Nonostante alcuni sondaggi di mercato da Torino e Bologna, Ranieri ha scelto di restare, trasformando l’amarezza per la decisione di Vanoli di affidare la fascia a De Gea in uno stimolo personale. Nella delicata sfida di febbraio al Sinigaglia si è ripreso fiducia e responsabilità, guidando la difesa con carisma e personalità, in un momento cruciale per una squadra impegnata nella lotta per evitare la retrocessione.

LEGGI ANCHE

Anche i numeri hanno confermato la sua prestazione: Ranieri ha fatto registrare il più alto indice di verticalità, segno della volontà di cercare giocate per superare la pressione avversaria. Per questo Vanoli lo ha preferito al più giovane Comuzzo, che ha prospettive importanti ma oggi garantisce meno leadership. In attesa del rientro di Rugani, il tecnico può quindi contare su un Ranieri ritrovato, pedina d’esperienza al centro della difesa. Lo scrive la Nazione.

Leggi anche
Le prime pagine dei quotidiani sportivi: “Inter-Juve, il tunnel come un ring”
Calabrese: “È nata un’altra Fiorentina? La rivoluzione di Paratici sembra pagare”

© RIPRODUZIONE RISERVATA