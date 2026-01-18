Nazione: “Fiorentina, continuità nel futuro. Il ruolo chiave di Catherine”

Nazione sul futuro di Rocco Commisso

Redazione VN 18 gennaio 2026 (modifica il 18 gennaio 2026 | 07:51)

Nei giorni precedenti alla scomparsa di Rocco Commisso, il tema del futuro della Fiorentina era già centrale, forse affrontato e condiviso in silenzio con la moglie Catherine, compagna di una vita e presenza decisiva in tutte le scelte importanti. Firenze e la Fiorentina erano state una scelta voluta e costruita insieme, culminata nell’acquisto del club e nella realizzazione del Viola Park. Ora Catherine è chiamata a raccogliere l’eredità morale, imprenditoriale ed economica del marito, assumendo un ruolo guida in un momento delicato, mentre l’attenzione della famiglia resta divisa tra Mediacom e la società viola.

La gestione del club, dopo il trauma della scomparsa di Joe Barone, si è già orientata verso la continuità, affidandosi agli uomini di fiducia di Commisso, in particolare al direttore generale Alessandro Ferrari, oggi punto di riferimento della famiglia a Firenze. Catherine e i figli, Giuseppe e Marisa, condividono questa linea, che lo stesso Rocco aveva ribadito nelle sue ultime interviste. Almeno fino al termine della stagione, l’assetto non dovrebbe cambiare in modo significativo, se non per l’ingresso di Fabio Paratici, scelta che va nella direzione di rafforzare l’area tecnica e di dare maggiore solidità alla struttura sportiva.

Più che un ponte verso una cessione, l'arrivo di Paratici appare come un investimento sul presente e sul medio periodo, considerata la durata del suo incarico. Le ipotesi di vendita, ciclicamente riemerse negli anni, non hanno mai trovato riscontri concreti, anche per la volontà ferma di Commisso di decidere tempi e modalità. Figure come il ceo Mark Stephan restano centrali sul piano finanziario, ma non operativo. In definitiva, il futuro della Fiorentina coincide con l'urgenza del presente: salvare la stagione, uscire dalla difficoltà sportiva e garantire stabilità. Era la priorità di Rocco, ed è oggi quella della famiglia, con Catherine in prima linea. Lo scrive la Nazione.