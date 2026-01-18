Marco Casamaonti, architetto che ha seguito la costruzione del Viola Park, è stato intervistato alla Nazione. Ecco le sue parole dopo la scomparsa di Commisso:
Casamonti: “Catherine legata a Firenze. Franchi? Commisso rassegnato, che dolore”
Casamonti su Rocco Commisso
Commisso aveva tre slogan che mi ripeteva sempre: fast fast fast, reasonable costs, ossia costi ragionevoli, e controll by Rocco. Lui che arrivava al Viola Park, prendeva la golf car e si metteva a girare fra i campi, guardando i ragazzi che giocavano a calcio. Gli piaceva vedere quei 30 ettari di verde diventati un luogo dove i giovani potessero allenarsi, fare sport e stare insieme. Oppure fermarsi alla mensa e mangiare con i calciatori, per poi uscire e visitare l'orto
CATHERINE
Lui aveva un appartamento in affitto vicino a Ponte Vecchio dove gli piaceva stare. Ma poi ha comprato una bellissima casa lì vicino, che stiamo finendo di ristrutturare per sua moglie Catherine, che ha intenzione di mantenere il legame con la città. Catherine l'ha sempre seguito e collaborato con lui. E potrà continuare bene il suo lavoro, perché loro hanno sempre vissuto costantemente insieme, nel lavoro e nella vita
FRANCHI
E' stato un suo grande dolore. Si era rassegnato ma era molto dispiaciuto. Era innamorato del progetto che avevamo fatto come Studio Archea per il Franchi. Abbiamo lottato, poi le vicende sono note. Avrebbe davvero voluto dare alla Fiorentina sia lo stadio sia il centro sportivo, per renderla una squadra forte. Comunque lascia alla città un'area ristrutturata a verde di 30 ettari ristrutturata e dedicata ai giovani
