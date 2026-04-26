La Fiorentina si prepara a una sfida decisiva contro il Sassuolo, con l’obiettivo chiaro di conquistare i tre punti che significherebbero, di fatto, salvezza. In un clima quasi simbolico da “pranzo della domenica” al Franchi, il risultato rappresenta il vero “dolce” da servire ai tifosi dopo una stagione complicata. Una vittoria permetterebbe di allontanare definitivamente lo spettro della retrocessione e chiudere con anticipo un’annata piena di difficoltà.
La Nazione
Nazione: “Fiorentina, chi farà gol? E il Franchi osserverà Fabio Grosso”
Dal punto di vista tecnico, l’allenatore Paolo Vanoli è costretto a reinventare l’attacco: senza Moise Kean e con Roberto Piccoli in dubbio, toccherà a Albert Gudmundsson agire da centravanti, in un ruolo inedito e carico di responsabilità. La squadra arriva da prestazioni altalenanti, tra il pareggio deludente di Lecce, la vittoria di Verona e la sconfitta europea contro il Crystal Palace, e dovrà dimostrare maggiore incisività, soprattutto in fase offensiva e difensiva, dove persistono diverse fragilità.
La partita rappresenta anche uno sguardo verso il futuro: sugli spalti e simbolicamente in campo aleggia la figura di Fabio Grosso, possibile allenatore della prossima stagione. Intanto i tifosi viola, ancora una volta numerosi nonostante un’annata difficile, chiedono una reazione d’orgoglio. Battere il Sassuolo significherebbe non solo conquistare la salvezza, ma anche iniziare a costruire le basi per il futuro, valutando chi potrà restare e chi invece farà parte del cambiamento. Lo scrive la Nazione.
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