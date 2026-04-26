Nazione: “Fiorentina, chi farà gol? E il Franchi osserverà Fabio Grosso”

Dal punto di vista tecnico, l’allenatore Paolo Vanoli è costretto a reinventare l’attacco: senza Moise Kean e con Roberto Piccoli in dubbio, toccherà a Albert Gudmundsson agire da centravanti, in un ruolo inedito e carico di responsabilità. La squadra arriva da prestazioni altalenanti, tra il pareggio deludente di Lecce, la vittoria di Verona e la sconfitta europea contro il Crystal Palace, e dovrà dimostrare maggiore incisività, soprattutto in fase offensiva e difensiva, dove persistono diverse fragilità.