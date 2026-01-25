Nazione: “Fiorentina, che tranvata! Primo tempo da incubo, Caprile fenomeno”

Il “Ciao Rocco” pronunciato dallo speaker chiude il minuto di silenzio e apre una serata carica di emozioni al Franchi, che abbraccia la memoria di Commisso. Da lì prende forma Fiorentina-Cagliari, una partita che i viola interpretano male: primo tempo da incubo, reazione nella ripresa ma troppo tardiva, e sconfitta che riapre i timori della lotta salvezza.

La Fiorentina parte con il 4-1-4-1 e qualche assenza, affidandosi soprattutto a un Gud ispirato e alle discese di Dodo, meno brillante del solito. Il Cagliari, ordinato e compatto, trova il vantaggio dopo mezz’ora grazie a una sfortunata deviazione di Comuzzo su tiro di Kilicsoy. Caprile è decisivo poco dopo su Gud, mentre i viola mostrano poche idee, con Fagioli fuori dal gioco e un attacco poco incisivo.