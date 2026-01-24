Kean è di nuovo un rebus. E al posto di Parisi sono in tre per una maglia

Vanoli ha il dubbio centravanti, ma non solo: chi a destra tra Solomon, Fortini e Harrison?

Redazione VN 24 gennaio 2026 (modifica il 24 gennaio 2026 | 10:12)

Solo a ridosso della gara con il Cagliari, Vanoli scioglierà il rebus legato a Moise Kean: per tutta la settimana, e anche ieri, il centravanti viola non si è allenato con i compagni per i persistenti problemi alla caviglia - questa la versione diffusa dal club, scrive Tuttosport - che gli hanno fatto saltare la trasferta di Bologna. In caso di forfait toccherà ancora a Piccoli, ma quello del centravanti non è l'unico dubbio che si porta dietro il tecnico viola.

L'altro dubbio di formazione riguarda infatti la corsia alta di destra, dove Parisi sarà out per alcune partite per l'infortunio muscolare. A sostituirlo si candidano Solomon (sarebbe la prima da titolare per l'israeliano) e Fortini, con Harrison appena arrivato come terzo incomodo. Vanoli scioglierà soltanto all'ultimo questo triplo ballottaggio.

Si scalda anche Brescianini per l'acciaccato Mandragora. Previsti oltre 19.000 spettatori malgrado i forti disagi per raggiungere oggi lo stadio per la chiusura del Ponte al Pino e della passerella pedonale della stazione di Campo di Marte. In forse al momento la presenza in tribuna di Catherine Commisso e del figlio Joseph, neovicepresidente e amministratore delegato ad interim della Mediacom Communications (nomina avvenuta poco prima della scomparsa del padre) e già membro del Cda della Fiorentina. Di sicuro entrambi parteciperanno lunedì alla messa commemorativa in Duomo dove è prevista anche la presenza della prima squadra maschile e femminile.