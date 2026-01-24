Cagliari, la probabile di Pisacane. In campo il blocco che ha battuto la Juve

Per la sfida di oggi pomeriggio al Franchi, il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane potrebbe puntare in blocco sulla formazione che una settimana fa ha vinto a sorpresa in casa contro la Juventus. L'unico vero dubbio del tecnico rossoblu riguarda la corsia destra della difesa, dove Zappa potrebbe spuntarla su Ze Pedro e andare a modificare di un solo uomo la difesa che ha fatto impazzire Yildiz e compagni.