Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Cagliari, la probabile di Pisacane. In campo il blocco che ha battuto la Juve

Dai quotidiani

Cagliari, la probabile di Pisacane. In campo il blocco che ha battuto la Juve

Cagliari, la probabile di Pisacane. In campo il blocco che ha battuto la Juve - immagine 1
Una settimana fa la vittoria sorprendente contro la Juve, oggi Pisacane può confermare in blocco il suo Cagliari
Redazione VN

Per la sfida di oggi pomeriggio al Franchi, il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane potrebbe puntare in blocco sulla formazione che una settimana fa ha vinto a sorpresa in casa contro la Juventus. L'unico vero dubbio del tecnico rossoblu riguarda la corsia destra della difesa, dove Zappa potrebbe spuntarla su Ze Pedro e andare a modificare di un solo uomo la difesa che ha fatto impazzire Yildiz e compagni.

Per il resto, tutto confermato con Kilicsoy e Sebastiano Esposito in attacco, l'ex Mina e Luperto in difesa, il match winner Mazzitelli in cabina di regia. Sulle fasce ancora spazio a Obert a sinistra e Palestra più avanzato a destra, mentre come mezz'ali agiranno Adopo e Gaetano. In porta ovviamente Caprile. Occhio a Luvumbo per un undici più offensivo, ma probabile il suo ingresso a gara in corso.

LEGGI ANCHE

CAGLIARI (4-3-2-1) - Caprile; Ze Pedro (Zappa), Mina, Luperto, Obert; Adopo, Mazzitelli, Gaetano; Palestra, Esposito; Kilicsoy. All. Pisacane.

Leggi anche
Kean è di nuovo un rebus. E al posto di Parisi sono in tre per una maglia
Tuttosport: “Ranieri-Torino più di un’idea. L’affare si può fare”

© RIPRODUZIONE RISERVATA