Cagliari, la probabile di Pisacane. In campo il blocco che ha battuto la Juve

CAGLIARI (4-3-2-1) - Caprile; Ze Pedro (Zappa), Mina, Luperto, Obert; Adopo, Mazzitelli, Gaetano; Palestra, Esposito; Kilicsoy. All. Pisacane.
Per la sfida di oggi pomeriggio al Franchi, il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane potrebbe puntare in blocco sulla formazione che una settimana fa ha vinto a sorpresa in casa contro la Juventus. L'unico vero dubbio del tecnico rossoblu riguarda la corsia destra della difesa, dove Zappa potrebbe spuntarla su Ze Pedro e andare a modificare di un solo uomo la difesa che ha fatto impazzire Yildiz e compagni.
Per il resto, tutto confermato con Kilicsoy e Sebastiano Esposito in attacco, l'ex Mina e Luperto in difesa, il match winner Mazzitelli in cabina di regia. Sulle fasce ancora spazio a Obert a sinistra e Palestra più avanzato a destra, mentre come mezz'ali agiranno Adopo e Gaetano. In porta ovviamente Caprile. Occhio a Luvumbo per un undici più offensivo, ma probabile il suo ingresso a gara in corso.
