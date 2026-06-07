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La Nazione

Nazione: “Fagioli non è l’unico incedibile. Paratici blinda un altro nome”

Fagioli e Paratici grafica
Sono pochissimi i calciatori considerati realmente incedibili. Tra questi spiccano Nicolò Fagioli e un'altra figura
Redazione VN

Il mercato della Fiorentina sarà fortemente condizionato dalle cessioni, che dovranno garantire una parte importante delle risorse necessarie per finanziare il nuovo progetto tecnico. Tra i giocatori maggiormente destinati a lasciare Firenze ci sono Dodô e Albert Gudmundsson, considerati i profili con il maggiore valore sul mercato.

In bilico

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Particolarmente delicata è la situazione di Moise Kean. Il suo futuro dipenderà dalle offerte che arriveranno nelle prossime settimane e l'impressione è che la vicenda possa proseguire anche oltre la scadenza della clausola rescissoria da 62 milioni di euro. Parallelamente, la società punta a ridurre il monte ingaggi, motivo per cui anche giocatori importanti e molto costosi come David De Gea e Robin Gosens restano sotto osservazione.

Blindati (o quasi)

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Sono invece pochissimi i calciatori considerati realmente incedibili. Tra questi spiccano Nicolò Fagioli e Cher Ndour, due profili su cui Fabio Paratici intende costruire la Fiorentina del futuro e che, salvo offerte fuori mercato, non dovrebbero essere coinvolti nelle trattative estive. Lo scrive La Nazione.

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