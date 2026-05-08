Nazione è sicura: “Fagioli sarà la base della Fiorentina. Ecco la valutazione”

Nicolò Fagioli è stato uno dei punti fermi della Fiorentina di Vanoli. Dopo l'esperienza con Pioli, l'ex Juve è stato spostato regista da Vanoli, con risultati ottimi. Fagioli, come scrive La Nazione, sarà il punto centrale della prossima Fiorentina. Paratici lo conosce ed ha contribuito alla sua crescita. Non sarà semplice resistere agli assalti delle big, soprattutto del Milan. Allegri lo stime da anni, ed i rossoneri puntano proprio sulla presenza del tecnico per un'apertura. La Fiorentina però non ha intenzione di cedere, e valuta Fagioli 40 milioni di euro. Una cifra che scoraggia eventuali offerte da parte di squadre italiane.