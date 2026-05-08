Nazione: “De Gea vuole rimanere a Firenze. La soluzione per Martinelli”

David De Gea fin dal suo arrivo è stato uno dei leader di questa Fiorentina. Il suo primo anno è stato strepitoso, e tutta Firenze ha trovato in lui un nuovo idolo. Questa stagione è stata diversa, con qualche errorino nei primi mesi. Ma nei match decisivi De Gea non ha fallito. Come scrive La Nazione, lo spagnolo ha fatto sapere alla società che rimarrà a Firenze, rifiutando eventuali offerte. Vacillerebbe solo davanti ad una proposta dello United (che però ha Lammens in porta).