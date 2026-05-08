Cor.Sport si chiede: “Piccoli e Fazzini, due interrogativi. Cosa fare in estate”

Roberto Piccoli e Jacopo Fazzini, due delusioni per la Fiorentina. Cosa farà con lor Paratici?

Roberto Piccoli e Jacopo Fazzini avranno ancora tre gare a disposizione per migliorare rendimento e statistiche, elementi che a fine stagione peseranno inevitabilmente nelle valutazioni della società. I numeri raccolti sul campo, insieme alle considerazioni economiche, saranno determinanti per delineare le strategie future di Fabio Paratici. Al Viola Parkci si interroga sull’opportunità di continuare a puntare con decisione sull’attaccante bergamasco. Una stagione al di sotto delle aspettative potrebbe infatti incidere in modo significativo sulla sua valutazione di mercato, con il rischio concreto di una minusvalenza.