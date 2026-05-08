Roberto Piccoli e Jacopo Fazzini avranno ancora tre gare a disposizione per migliorare rendimento e statistiche, elementi che a fine stagione peseranno inevitabilmente nelle valutazioni della società. I numeri raccolti sul campo, insieme alle considerazioni economiche, saranno determinanti per delineare le strategie future di Fabio Paratici. Al Viola Parkci si interroga sull’opportunità di continuare a puntare con decisione sull’attaccante bergamasco. Una stagione al di sotto delle aspettative potrebbe infatti incidere in modo significativo sulla sua valutazione di mercato, con il rischio concreto di una minusvalenza.
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Cor.Sport si chiede: “Piccoli e Fazzini, due interrogativi. Cosa fare in estate”
Roberto Piccoli e Jacopo Fazzini, due delusioni per la Fiorentina. Cosa farà con lor Paratici?
E Fazzini?—
Allo stesso tempo resta aperta la riflessione sul futuro di Fazzini: d'accordo con Vanoli, oppure con l’eventuale nuovo tecnico viola, la società dovrà decidere se affidare all’ex Empoli un ruolo centrale nel progetto della prossima stagione. Una scelta importante, anche alla luce dell’investimento complessivo da circa trentacinque milioni di euro che ruota attorno alle strategie future del club.
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