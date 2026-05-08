Cor.Sport: “Contro il Genoa niente festa salvezza. Il patto di tregua è finito”

Non ci sarà alcuna festa salvezza al Franchi, la tragua sta per giungere al termine

Sono circa 18 mila, al momento, gli spettatori attesi per la sfida tra Fiorentina e Genoa, un buon numero considerando lo stato del Franchi La gara potrebbe coincidere con la conquista della salvezza matematica, ma l’umore della tifoseria resta tutt’altro che festoso. Sui social e nei discorsi che animano la città, molti tifosi viola hanno fatto capire chiaramente che non ci sarà spazio per feste salvezza: l’eventuale punto necessario per la permanenza in Serie A verrebbe vissuto più come la conclusione di una stagione estremamente deludente che come un traguardo da esaltare.