Sono circa 18 mila, al momento, gli spettatori attesi per la sfida tra Fiorentina e Genoa, un buon numero considerando lo stato del Franchi La gara potrebbe coincidere con la conquista della salvezza matematica, ma l’umore della tifoseria resta tutt’altro che festoso. Sui social e nei discorsi che animano la città, molti tifosi viola hanno fatto capire chiaramente che non ci sarà spazio per feste salvezza: l’eventuale punto necessario per la permanenza in Serie A verrebbe vissuto più come la conclusione di una stagione estremamente deludente che come un traguardo da esaltare.
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VIOLA NEWS news viola stampa Cor.Sport: “Contro il Genoa niente festa salvezza. Il patto di tregua è finito”
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Cor.Sport: “Contro il Genoa niente festa salvezza. Il patto di tregua è finito”
Non ci sarà alcuna festa salvezza al Franchi, la tragua sta per giungere al termine
Stop al patto—
Per il momento non sono previste contestazioni durante la partita, anche grazie al clima di tregua instaurato tra squadra e tifosi nelle ultime settimane. Tuttavia quel “patto” sembra destinato a terminare presto: successivamente la Curva Fiesole e i gruppi organizzati potrebbero esprimere apertamente il proprio malcontento per quanto mostrato dalla squadra nel corso della stagione. Lo scrive il Corriere dello Sport
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