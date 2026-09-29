Paolo Vanoli ha concesso alla Fiorentina due giorni di riposo, ieri e oggi, dopo l’amichevole contro il Signa. Come già accaduto dopo il pareggio con il Napoli, il tecnico ha lasciato 48 ore libere alla squadra per recuperare energie, anche alla luce della discreta prova offerta nel test. Gli allenamenti riprenderanno domani al Viola Park con una doppia seduta, al mattino e al pomeriggio.

Dopo i tanti gol segnati al Signa, il lavoro sarà rivolto alla trasferta contro il Genoa, in programma sabato 10 ottobre alle 15 a Marassi. Vanoli spera di avere allora a disposizione l’intera rosa: al momento otto giocatori sono ancora impegnati con le rispettive nazionali.

La sosta serve anche a migliorare la condizione di chi ha bisogno di ritrovare il ritmo migliore. Tra questi c’è Pedro Gonçalves, che contro il Signa ha giocato 75 minuti di buon livello e segnato un gol. Arthur Atta, invece, domenica ha proseguito il proprio programma di lavoro individuale in vista dei prossimi impegni. Lo scrive la Nazione.