Dopo un’estate segnata dalle frecciate sui social e dalle tensioni legate al mercato, Dodô sta mostrando un atteggiamento diverso al Viola Park. Il terzino aveva sperato in un trasferimento a un grande club, ma le possibilità citate nel testo si erano limitate a Nottingham Forest e Olympiacos. Il ritorno di Paolo Vanoli sulla panchina viola sembra aver contribuito al suo cambio di passo.

Il brasiliano appare ora più disponibile e concentrato sul lavoro. Nell’amichevole di domenica contro il Signa ha dato segnali della volontà di rimettersi in gioco e risalire le gerarchie sulla fascia destra. È un atteggiamento che richiama quello con cui arrivò alla Fiorentina quattro anni fa, dopo l’esperienza allo Shakhtar interrotta dalla guerra in Ucraina.

Non esiste una formula magica, l’ingrediente segreto per il successo è il duro lavoro», aveva scritto recentemente Dodò su Instagram. Adesso dovrà tradurre quelle parole in prestazioni e contendere il posto a João Mário e Alex Jimenez. La sfida per la fascia destra è aperta. Lo scrive la Nazione.