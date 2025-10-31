Nazione: “De Rossi scelta legata troppo a Pradè. Prima telefonata a Vanoli”

Nel frattempo, iniziano a circolare i primi nomi per una possibile successione. Tra i profili valutati c’è Daniele De Rossi, apprezzato dal ds Pradè, anche se il suo eventuale arrivo sarebbe troppo legato alla figura del dirigente, anch’egli nel mirino della critica. Più concreta sembra la pista che porta a Paolo Vanoli, ex giocatore viola e reduce da buone esperienze con Venezia e Torino: il contatto esplorativo ci sarebbe già stato. Sullo sfondo resta anche Thiago Motta, un nome spendibile e ambizioso, che rappresenterebbe un segnale di rilancio per la società e per i tifosi. Lo scrive la Nazione.