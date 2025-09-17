Nazione: “De Gea-Pioli come Zoff-Bearzot. Il retroscena dopo il Napoli”

Nell'edizione odierna de La Nazione, il giornalista Giampaolo Marchini, ha commentato l'arrivo di De Gea la scorsa stagione:
Una scommessa a costo zero. Con David de Gea la Fiorentina ha scelto il "gratta e vinci" milionario. Eppure è incredibile come blasonate squadre da Champions lo abbiano scartato a priori. E ha scelto di continuare a giocare qui, sorprendendo un po' tutti. Non la dirigenza viola che con De Gea ha stretto un legame importante, scegliendo di blindarlo con un contratto di tre anni. Stima reciproca che si è ulteriormente saldata in questo inizio di stagione. Ad oggi è sempre stato tra i migliori in campo, se non il migliore. E la sua importanza è tale anche fuori dal campo: un capitano. Come Zoff per Bearzot, così De Gea per Pioli. E non sarà sfuggito il loro abbraccio al termine della sfida contro il Napoli.
