Nazione: “D’Aversa prima scelta. Palladino? Gradito a gran parte della squadra”

Il giorno successivo alla sconfitta è stato quello della riflessione, dell’attesa e delle trattative (con tanto di delusione da parte del club...) tra la Fiorentina e Stefano Pioli, impegnati in un lungo confronto per definire la separazione. Intanto, al Viola Park, si è vissuta un’atmosfera di tensione controllata: giornalisti assiepati ai cancelli, dirigenti e giocatori che entrano e escono in silenzio, e un ritiro che è ufficialmente cominciato con lo sguardo già rivolto alla sfida di Conference contro il Mainz e alla successiva trasferta di Genova. È ormai scontato che in panchina, già in Germania, non ci sarà più Pioli — ma neppure Daniele Galloppa, la soluzione interna (valutata e poi scartata) anche perché domani la Primavera giocherà un match cruciale di Youth League.