Il Corriere dello Sport si sofferma sulla scelta di Roberto D'Aversa, primo nome per la panchina della Fiorentina. Si deve aspettare il sì di Rocco Commisso, con una situazione societaria davvero preoccupante:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Due aspetti potrebbero suggerire a Commisso di vendere il club”
Corriere dello Sport
CorSport: “Due aspetti potrebbero suggerire a Commisso di vendere il club”
Commisso dovrà dire di sì a D'Aversa
Il tecnico nato a Stoccarda ha superato Vanoli (formazione nelle giovanili azzurre ed ex Spartak Mosca, Venezia e Torino, nonché da calciatore ex viola e autore del gol nella finale d’andata di Coppa Italia contro il Parma, ultimo trofeo conquistato dalla Fiorentina ventiquattro anni fa) e Nesta (ex Miami Fc, Perugia, Frosinone, Reggiana e l’anno scorso esonerato e richiamato al Monza retrocesso in B) nella corsa alla panchina di Pioli, a cui ambivano e ambiscono comunque in tanti, perché è sempre difficile dire di no alla Fiorentina anche in questo momento di estrema difficoltà sotto il profilo dei risultati (inaccettabile e incredibile ultimo posto in classifica) e di estrema incertezza nella struttura dirigenziale: due cose combinate che a fine stagione potrebbero anche suggerire a Rocco Commisso di scegliere la strada della vendita del club. Di sicuro, intanto, è impegnato a risolvere il contratto di Pioli, perché ovviamente la parola finale sarà solo dell’imprenditore italo-americano, a maggior ragione in caso di esonero. E suo (di Commisso) anche l’avallo del nuovo allenatore: tra i tanti interessati e ingolositi alla panchina della Fiorentina, adesso D’Aversa è il più vicino a prendersela. Vedremo stamani se la notte (considerando il fuso orario con gli Stati Uniti) avrà portato indicazioni differenti o se, viceversa, renderà definito e definitivo lo scenario che si è venuto a creare ieri sera e toccherà a D’Aversa provare a risolvere i tanti problemi portando la Fiorentina alla quota dove c’è la salvezza. Ché quello è l’obiettivo da raggiungere. Deve essere.
© RIPRODUZIONE RISERVATA