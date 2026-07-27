Anche David De Gea è stato al centro delle critiche da parte dei tifosi quando le cose non andavano bene. Ma lui ha risposto da campione contribuendo alla salvezza della Fiorentina. Secondo quanto riporta La Nazione, a fare la differenza sono stati carisma e le qualità: riflessi sulla linea di porta, abilità nelle parate d'istinto, manovra dal basso. È bastato un attimo per riprendersi la stima dei tifosi.
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Così De Gea si è ripreso la stima dei tifosi. Adesso legame più forte”
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Nazione: “Così De Gea si è ripreso la stima dei tifosi. Adesso legame più forte”
David De Gea ha risposto presente anche nei momenti di difficoltà
Per questo adesso il legame tra il portiere spagnolo è Firenze è sempre più forte. I tifosi hanno anche scoperto l'uomo dietro al giocatore. Un leader sia dentro che fuori dal campo.
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