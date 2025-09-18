Nazione: “Commisso contro i fratelli Hartono. Le due filosofie a confronto”

Fiorentina e Como sono così diverse?

Qualche anno fa Fiorentina e Como sembravano appartenere a due mondi calcistici distanti: da una parte i viola proiettati verso l’Europa, dall’altra i lariani impegnati a rincorrere la salvezza o la Serie A. Oggi, invece, le distanze si sono assottigliate e le due società si ritrovano a competere quasi sullo stesso piano. Domenica sera al Franchi andrà in scena una sfida che è il simbolo di questa nuova realtà: il Como guidato da Cesc Fàbregas è diventato una rivale diretta per la Fiorentina.