Qualche anno fa Fiorentina e Como sembravano appartenere a due mondi calcistici distanti: da una parte i viola proiettati verso l’Europa, dall’altra i lariani impegnati a rincorrere la salvezza o la Serie A. Oggi, invece, le distanze si sono assottigliate e le due società si ritrovano a competere quasi sullo stesso piano. Domenica sera al Franchi andrà in scena una sfida che è il simbolo di questa nuova realtà: il Como guidato da Cesc Fàbregas è diventato una rivale diretta per la Fiorentina.
Nazione: “Commisso contro i fratelli Hartono. Le due filosofie a confronto”
Il valore delle due società rende evidente questa evoluzione: i viola oggi valgono poco più di 289 milioni di euro, mentre il Como, che due stagioni fa militava ancora in Serie B, si attesta già a oltre 248 milioni. La differenza sostanziale non sta tanto nei numeri quanto nella filosofia: la Fiorentina di Rocco Commisso punta a un’identità sempre più italiana, mentre il Como rappresenta una vera e propria “multinazionale”, con una rosa composta per l’80,6% da giocatori stranieri, provenienti da ogni parte del mondo.
Per i lariani l’obiettivo è chiaro: inserirsi stabilmente nella corsa alle posizioni europee, contendendo proprio a squadre come la Fiorentina l’accesso alle coppe. La Conference League è considerata un traguardo realistico, ma il sogno resta quello di approdare in Europa League. La sfida di Firenze non sarà quindi soltanto una partita di campionato, ma un vero scontro diretto tra due club che oggi condividono ambizioni e prospettive simili. Lo scrive la Nazione.
