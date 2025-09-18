Gazzetta: “Ci sono campioni nella Fiorentina? Chi? Pioli ha solo giocatori buoni”

Stefano Pioli ha sempre cambiato modulo nelle prime tre partite e soprattutto ha modificato la formula offensiva: due trequartisti e una punta; un trequartista e una coppia in avanti; due attaccanti e cinque centrocampisti dietro di loro. L'impressione è che i cambiamenti siano dettati dalla difficoltà nel trovare una formula più convincente di altre.