Nazione: “Cambi di Vanoli arrivati tardi. Forte timore dopo gli schiaffi presi”

La vittoria nel derby contro il Pisa rappresenta per la Fiorentina un copione già visto in questa stagione difficile: buon avvio, calo nella ripresa e tensione fino all’ultimo. Stavolta però il finale non è stato traumatico. Nonostante la reazione improvvisa del Pisa, la squadra di Vanoli ha saputo resistere, difendendo con ordine grazie agli interventi di De Gea e alla lucidità dei centrali Ranieri e Pongracic. Il risultato è stato portato negli spogliatoi con maturità, evitando l’ennesima beffa nei minuti conclusivi.