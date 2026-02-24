Gazzetta su Fagioli: “Premiato dal pubblico con una standing ovation”

Gara sontuosa di Nicolò Fagioli

La Gazzetta dello Sport analizza la gara di ieri. Il Pisa impostava a tre ma difendeva a cinque, con i due esterni Touré e Angori costretti ad abbassarsi molto, e ha scelto come unica arma il contropiede, con l'obiettivo di sfruttare la velocità di lling Junior e Stojilkovic.

La musica non è cambiata neppure dopo il vantaggio della Viola, confezionato al 13': sul tiro di Ndour, il tentativo di respinta di Canestrelli è diventato un assist per Kean. Da quel momento il Pisa si è limitato a fare la fase difensiva, come certificato dal possesso palla (67% per la Viola nel primo tempo).

I padroni di casa avrebbero potuto chiuderla prima dell'intervallo ancora con Kean, dopo un'altra bella azione iniziata da Fagioli - premiato dal pubblico con la standing ovation al momento del cambio - e rifinita da Brescianini, ma il colpo di testa alto ha riacceso la fiammella di Hiljemark.