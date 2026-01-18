Nazione: “Bologna vale la salvezza viola. Dai Piccoli, adesso tocca a te”

Nazione su Bologna-Fiorentina

Redazione VN 18 gennaio 2026 (modifica il 18 gennaio 2026 | 09:28)

La Fiorentina ha un bisogno vitale di vincere per allontanarsi, almeno temporaneamente, dalla zona retrocessione e ritrovare fiducia dopo i punti sfumati nel finale contro Lazio e Milan. La sfida di Bologna, inevitabilmente segnata dal dolore per la scomparsa di Rocco Commisso, rappresenta uno snodo fondamentale nella corsa salvezza. Non solo per la classifica, ma anche per il morale di una squadra che deve dimostrare di saper reagire in un momento delicato e carico di significati emotivi.

Dal punto di vista del gioco, le ultime tre partite hanno comunque mostrato segnali di risveglio. Pur con una difesa ancora fragile, la Fiorentina ha dato segnali incoraggianti a centrocampo e sulle fasce, dove alcuni elementi hanno ritrovato qualità e continuità. È da queste basi che Vanoli vuole ripartire al Dall’Ara, consapevole che per reggere l’intensità e il pressing del Bologna di Vincenzo Italiano serviranno convinzione e la certezza che il potenziale della squadra, finora inespresso, può finalmente emergere.

Anche il mercato sta ridisegnando l’identità della squadra, con un assetto tattico più definito e distante dalle difficoltà del passato. Vanoli valuta l’inserimento di volti nuovi come Brescianini e l’utilizzo a gara in corso di Solomon, funzionale al 4-1-4-1 che può trasformarsi in 4-3-3. Davanti, l’assenza di Moise Kean, ancora alle prese con problemi alla caviglia, apre una nuova opportunità per Roberto Piccoli: centravanti pagato come tale e chiamato ora a trovare i gol di cui la Fiorentina ha disperato bisogno, per sé e per una squadra che cerca risposte immediate. Lo scrive la Nazione.