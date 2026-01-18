Gazzetta: “Fiorentina, tutti i movimenti di mercato. Piace un attaccante della Roma”

La Gazzetta dello Sport sul mercato della Fiorentina

Redazione VN 18 gennaio - 09:05

La Fiorentina è partita per Bologna senza Jack Harrison, l'ultimo colpo del mercato viola. L'esterno arrivato dal Leeds venerdì ha sostenuto le visite mediche ma poi è ripartito per l'Inghilterra per questioni di visto. Tornerà domani, pronto a mettersi a disposizione di Paolo Vanoli, con l'obiettivo di essere convocato per la delicata sfida salvezza di sabato prossimo al Franchi contro il Cagliari.

Nel frattempo il club resta attivo sul mercato. Si cerca un difensore, visti gli addii di Pablo Mari e Mattia Viti: piacciono Federico Gatti e Daniele Rugani della Juventus, operazioni che la Viola vorrebbe fare con la formula del prestito, si seguono anche Karim Sow del Losanna, Diego Coppola del Brighton e Diogo Leite dell'Union Berlino.

Dialogo aperto con il Bologna per Giovanni Fabbian (idea di scambio con Simon Sohm), mentre su Niccolò Fortini ci sono la Roma (interesse più concreto) e anche la Juventus. Per l'attacco i nomi sul taccuino sono quelli di Yaser Asprilla, esterno colombiano del Girona, e Leon Bailey, attaccante giamaicano della Roma in prestito dall'Aston Villa. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.