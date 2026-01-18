La Fiorentina è partita per Bologna senza Jack Harrison, l'ultimo colpo del mercato viola. L'esterno arrivato dal Leeds venerdì ha sostenuto le visite mediche ma poi è ripartito per l'Inghilterra per questioni di visto. Tornerà domani, pronto a mettersi a disposizione di Paolo Vanoli, con l'obiettivo di essere convocato per la delicata sfida salvezza di sabato prossimo al Franchi contro il Cagliari.
Gazzetta: “Fiorentina, tutti i movimenti di mercato. Piace un attaccante della Roma”
Nel frattempo il club resta attivo sul mercato. Si cerca un difensore, visti gli addii di Pablo Mari e Mattia Viti: piacciono Federico Gatti e Daniele Rugani della Juventus, operazioni che la Viola vorrebbe fare con la formula del prestito, si seguono anche Karim Sow del Losanna, Diego Coppola del Brighton e Diogo Leite dell'Union Berlino.
Dialogo aperto con il Bologna per Giovanni Fabbian (idea di scambio con Simon Sohm), mentre su Niccolò Fortini ci sono la Roma (interesse più concreto) e anche la Juventus. Per l'attacco i nomi sul taccuino sono quelli di Yaser Asprilla, esterno colombiano del Girona, e Leon Bailey, attaccante giamaicano della Roma in prestito dall'Aston Villa. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
