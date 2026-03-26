Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Nazione boccia Rugani: “Disastroso a Udine. Bisogna aspettare la prossima stagione”

La Nazione

Nazione boccia Rugani: “Disastroso a Udine. Bisogna aspettare la prossima stagione”

Nazione boccia Rugani: “Disastroso a Udine. Bisogna aspettare la prossima stagione” - immagine 1
La disastrosa pagelle di Daniele Rugani
Redazione VN

La Nazione ha dato i voti ai giocatori della Fiorentina. Daniele Rugani, con un 4, è il peggiore di tutti. Una presenza, nella disastrosa notte di Udine. Difficile giudicare il centrale ex Juventus:

Pagella difficile, per il poco che si è visto (la notte disastrosa di Udine e gli spiccioli di Cremona) e per ciò che è mancato. Arrivato in condizioni precarie, si è rimesso in sesto lungo il percorso, ma non ha mai dato la sensazione di potersi imporre. La sua esperienza fa comodo in allenamento ai più giovani. E questo è un dato di fatto. Per giudicarlo in campo però l'impressione è che si debba aspettare la prossima stagione. In caso di salvezza sarà obbligatoriamente riscattato.

Leggi anche
CorSport: “Mandragora ha fatto di tutto per esserci con l’Inter”. E adesso?
Titoli viola: “Kean, i giorni Mondiali” “Sprint Solomon per il gran finale”

© RIPRODUZIONE RISERVATA