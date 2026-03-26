La Nazione ha dato i voti ai giocatori della Fiorentina. Daniele Rugani, con un 4, è il peggiore di tutti. Una presenza, nella disastrosa notte di Udine. Difficile giudicare il centrale ex Juventus:
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Nazione boccia Rugani: “Disastroso a Udine. Bisogna aspettare la prossima stagione”
La disastrosa pagelle di Daniele Rugani
Pagella difficile, per il poco che si è visto (la notte disastrosa di Udine e gli spiccioli di Cremona) e per ciò che è mancato. Arrivato in condizioni precarie, si è rimesso in sesto lungo il percorso, ma non ha mai dato la sensazione di potersi imporre. La sua esperienza fa comodo in allenamento ai più giovani. E questo è un dato di fatto. Per giudicarlo in campo però l'impressione è che si debba aspettare la prossima stagione. In caso di salvezza sarà obbligatoriamente riscattato.
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