La Nazione si sofferma sulla conferenza stampa di Paolo Vanoli. L'allenatore della Fiorentina ha presentato la sfida contro la Juventus caricando tutto l'ambiente:
Nazione: “Basterebbe la metà della grinta di Vanoli. Sabato non ci sarebbe gara”
La carica di Paolo Vanoli
Mettiamola così: se la Fiorentina, domani, mettesse in campo anche solo la metà della grinta che Paolo Vanoli ha in sala stampa non ci sarebbe proprio partita. Nemmeno contro un avversario di assoluto livello come la Juventus:
«Quella è «la» partita. Sappiamo tutti quanto valga per i nostri tifosi» il primo pensiero del nuovo allenatore. Che dopo due settimane di sosta in cui ha torchiato la squadra con duri allenamenti in stile-Conte («Ma le doppie sedute mi sono servite per conoscere la squadra e per parlare con i singoli giocatori» ha subito chiarito il tecnico) adesso conta di vedere risultati concreti sul campo.
