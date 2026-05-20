Nazione avvisa: “Il Franchi prepara il conto. Solo Vanoli si salva”

Non sarà una notte di gala. E forse nemmeno una partita vera, almeno per ciò che accadrà sugli spalti. Venerdì sera il Franchi si preparerà a vivere una delle atmosfere più tese e simboliche degli ultimi anni, in una sfida contro l’Atalanta che dal punto di vista della classifica conterà relativamente - la Fiorentina, con una vittoria e una serie di incastri favorevoli, potrebbe persino chiudere al 12° posto - ma che rischia di trasformarsi nel punto finale di una stagione da dimenticare. Come scrive La Nazione, più che ai contenuti tecnici, l’attenzione sarà tutta rivolta a ciò che accadrà sugli spalti. Esattamente come un anno fa contro il Bologna, nell’ultima recita casalinga che segnò l’inizio della fine per Pradè e Palladino, anche stavolta il tifo organizzato sembra intenzionato a presentare il conto. E il successo ottenuto a Torino contro la Juventus non pare aver minimamente scalfito la volontà della Curva di contestare una squadra e una società ritenute responsabili di una delle peggiori annate dell’era post fallimento.