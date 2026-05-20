Non sarà una notte di gala. E forse nemmeno una partita vera, almeno per ciò che accadrà sugli spalti. Venerdì sera il Franchi si preparerà a vivere una delle atmosfere più tese e simboliche degli ultimi anni, in una sfida contro l’Atalanta che dal punto di vista della classifica conterà relativamente - la Fiorentina, con una vittoria e una serie di incastri favorevoli, potrebbe persino chiudere al 12° posto - ma che rischia di trasformarsi nel punto finale di una stagione da dimenticare. Come scrive La Nazione, più che ai contenuti tecnici, l’attenzione sarà tutta rivolta a ciò che accadrà sugli spalti. Esattamente come un anno fa contro il Bologna, nell’ultima recita casalinga che segnò l’inizio della fine per Pradè e Palladino, anche stavolta il tifo organizzato sembra intenzionato a presentare il conto. E il successo ottenuto a Torino contro la Juventus non pare aver minimamente scalfito la volontà della Curva di contestare una squadra e una società ritenute responsabili di una delle peggiori annate dell’era post fallimento.
La Nazione
Nazione avvisa: “Il Franchi prepara il conto. Solo Vanoli si salva”
Nessuno verrà risparmiato, o quasi—
Le riunioni tra i gruppi organizzati vanno avanti anche in queste ore. Si discute di modalità, toni e obiettivi della protesta ma il sentimento comune appare già chiarissimo: nessuno, o quasi, sarà risparmiato. Dopo i primi segnali arrivati al termine della gara col Genoa - tra fischi e cori offensivi nonostante la salvezza ormai acquisita - venerdì potrebbe andare in scena una contestazione molto più dura e strutturata. Tolto Paolo Vanoli, che riceverà applausi e forse persino uno striscione di sostegno, il resto del mondo viola rischia di finire nel mirino: giocatori, dirigenti e proprietà. Sì, perché la vera novità potrebbe riguardare proprio la famiglia Commisso: finora rimasta relativamente protetta dalla rabbia del tifo, stavolta dovrebbe essere coinvolta direttamente in un clima che si preannuncia senza troppi filtri.
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Guai dunque ad aspettarsi un clima celebrativo: tolta la probabile passerella pre-gara con i figli dei giocatori e la classica foto di gruppo, il Franchi avrà un solo desiderio, ovvero chiudere il prima possibile i battenti su una stagione che Firenze non vede l’ora di lasciarsi alle spalle.
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