Nazione avverte: “Fiorentina, provaci ma basta follie. Ne hai fatte fin troppe”

La Fiorentina affronta l’andata degli ottavi di Conference League contro il Rakow con l’obiettivo di reagire dopo un periodo difficile, ma senza perdere di vista la priorità assoluta: la salvezza in campionato. (RASSEGNA VN - KEAN AL MILAN, GUDMUNDSSON CAMBIA RUOLO?) Per questo la squadra deve evitare scelte avventate, anche se il percorso europeo è stato conquistato con merito. L’allenatore Vanoli farà ampio ricorso alle rotazioni, pensando anche alla prossima sfida di Serie A contro la Cremonese, fondamentale per allontanare paure e incertezze.

Vanoli deve però fare i conti con diverse assenze e con una rosa ridotta. Non saranno disponibili Kean e lo squalificato Pongracic, mentre Brescianini e Rugani sono fuori dalla lista UEFA. Per questo motivo la squadra sarà completata da diversi giovani della Primavera, tra cui Keita, Puzzoli, Trapani, Braschi, Bonanno, Sadotti e Montenegro, alcuni dei quali potrebbero anche trovare spazio in campo. Lo scrive la Nazione.