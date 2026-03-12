Nazione avverte: “Fiorentina, provaci ma basta follie. Ne hai fatte fin troppe”

Viola News
L'obiettivo è la salvezza
La Fiorentina affronta l’andata degli ottavi di Conference League contro il Rakow con l’obiettivo di reagire dopo un periodo difficile, ma senza perdere di vista la priorità assoluta: la salvezza in campionato.(RASSEGNA VN - KEAN AL MILAN, GUDMUNDSSON CAMBIA RUOLO?) Per questo la squadra deve evitare scelte avventate, anche se il percorso europeo è stato conquistato con merito. L’allenatore Vanoli farà ampio ricorso alle rotazioni, pensando anche alla prossima sfida di Serie A contro la Cremonese, fondamentale per allontanare paure e incertezze.

In vista della partita di stasera al Franchi (ore 21), la Fiorentina vuole comunque onorare la competizione europea e cercare una vittoria che possa ridare fiducia all’ambiente. Dopo i fischi ricevuti contro il Parma, il pubblico spera di tornare ad applaudire una prestazione convincente. Un risultato positivo potrebbe rappresentare un primo passo verso il riscatto e la ripartenza della squadra in una stagione complicata.

Vanoli deve però fare i conti con diverse assenze e con una rosa ridotta. Non saranno disponibili Kean e lo squalificato Pongracic, mentre Brescianini e Rugani sono fuori dalla lista UEFA. Per questo motivo la squadra sarà completata da diversi giovani della Primavera, tra cui Keita, Puzzoli, Trapani, Braschi, Bonanno, Sadotti e Montenegro, alcuni dei quali potrebbero anche trovare spazio in campo. Lo scrive la Nazione. 

