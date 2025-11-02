Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Alcuni leader legati a Palladino. Potrebbero consigliarlo a Ferarri”

La Nazione

Nazione: “Alcuni leader legati a Palladino. Potrebbero consigliarlo a Ferarri”

Dodò Palladino Kean
La Nazione sul possibile ritorno di Raffaele Palladino
Redazione VN

La Nazione si sofferma sul futuro di Stefano Pioli. L'allenatore della Fiorentina rischia l'esonero in caso di sconfitta contro il Lecce. E ci sono anche i nomi dei possibili sostituti:

Ma è chiaro che uno dei temi sia anche la guida tecnica, in attesa di capire cosa accadrà questo pomeriggio al Franchi. Il futuro di Stefano Pioli rimane in bilico e a questo punto, non avendo attualmente la Fiorentina un ds, se le cose dovessero precipitare la scelta tecnica toccherebbe direttamente a Commisso. In questo senso i nomi di Vanoli e Thiago Motta restano validi (a questo punto molto meno quello di De Rossi, piaciuto da sempre a Pradè), ma in rimonta c'è la clamorosa candidatura di Raffaele Palladino, tornata fuori all'improvviso dopo le dimissioni di Pradè. Non è un mistero che tra i due non corresse buon sangue e che l'ex tecnico si sia dimesso proprio a causa dei dissapori con l'allora ds. Al momento una suggestione (a ieri sera) senza contatti. Possibile che Ferrari e Commisso, qualora decidessero di cambiare guida tecnica, ascoltino anche il parere dei leader dello spogliatoio, alcuni dei quali rimasti molto legati a Palladino. Vedremo quel che accadrà, di certo saranno giorni intensi su tutti i fronti. E adesso la Fiorentina non può più sottrarsi: servono scelte giuste per il presente e il futuro.

Leggi anche
CorSport: “Il gesto di Ranieri e dei giocatori dopo le dimissioni di Pradè”
Pioli e le scelte di formazione: Ndour o Fagioli, Dzeko spero ma Gud è avanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA