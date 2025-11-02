Viola News
Poesio: “4 dimissioni in 7 anni. Sicuri che la Fiorentina sia ancora appetibile?”

"Quattro passi indietro, diversi tra loro per le motivazioni, ma molto simili nel risultato di sconquassare il fragile universo societario viola che a differenza di altre realtà emergenti (come il Bologna) non ha voluto strutturarsi"
Redazione VN

Ernesto Poesio analizza il dato delle 4 dimissioni in 7 anni dell'era Rocco Commisso. Sul Corriere Fiorentino pone una riflessione sulla Fiorentina e su Firenze:

 Quattro passi indietro, diversi tra loro per le motivazioni, ma molto simili nel risultato di sconquassare il fragile universo societario viola che a differenza di altre realtà emergenti (come il Bologna) non ha voluto strutturarsi e che di nuovo si ritrova davanti a scelte improvvise e obbligate dagli eventi. Prandelli, Gattuso, Palladino e ora Pradè. Un elenco di cui ha rischiato di far parte anche Italiano (da molti rimpianto come Palladino) che il secondo anno fu convinto a restare, ma al terzo scelse di andare via anche a causa di un feeling mai sbocciato con la città. Le similitudini non mancano se è vero che almeno per quanto riguarda i tempi, sulla decisione del direttore sportivo più longevo della storia viola ha pesato anche l’ennesima mattina passata a contare gli striscioni di contestazione. C’è insomma qualcosa che va al di là delle difficoltà e dei fallimenti sportivi se, da un po’ di tempo a questa parte, manca il sorriso (e la serenità) in chi prova a cimentarsi con il calcio a Firenze. Un bel guaio e una nomea che rischia ora di isolare una piazza che, dall’esterno, spesso si fa molta fatica a comprendere. Avvitata in un vortice di rancore e di rivendicazioni, siamo sicuri che Firenze e la Fiorentina siano ancora appetibili?

