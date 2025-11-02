Repubblica Firenze rivela la soddisfazione di molti tifosi dopo le dimissioni di Daniele Pradè. In caso di sconfitta contro il Lecce, la Curva Fiesole prepara un'altra forte contestazione:
Repubblica: "In caso di sconfitta col Lecce, pronta altra grande contestazione"
La rabbia dei tifosi viola non sembra placarsi
Una scelta che ha fatto felici molti tifosi, ultras in primis, mentre sui social qualcuno parlava addirittura di “25 aprile viola” o di liberazione. La Curva Fiesole ottiene così la testa di uno dei dirigenti più contestati dall’estate scorsa e si prepara a una domenica di attesa: la squadra verrà supportata, sostenuta e incoraggiata per 90 minuti, ma in caso di sconfitta è già pronta una contestazione pesante, stavolta senza Pradè nel mirino, con allenatore, giocatori e dirigenza tra i bersagli principali.
