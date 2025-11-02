Nazione: “Oggi la presenza di Mark Stephan a Firenze deve far riflettere”

La Nazione, attraverso la penna di Riccardo Galli, commenta le dimissioni di Daniele Pradè e il futuro della Fiorentina di Rocco Commisso:
I campanelli d'allarme erano suonati - e forte - dopo i tre tonfi al Franchi, in tre partire di fila, come anche al fischio finale dello 0-0 di Pisa. Allarme che in qualche modo si è ignorato fino ad arrivare a oggi, alla paura di giocarsi con il Lecce tutta una stagione. E così, proprio in attesa di questa sfida segnata dall'ansia, ecco la caduta di Pradè e presumibilmente l'inizio di una rivoluzione che andrà a cambiare il profilo della Fiorentina. Sarà stato solo un caso, certo, ma quella presenza, appena otto giorni fa, in qualche mondo ostentata, di Mark Stephan, durante la partita con il Bologna, oggi diventa un punto di riflessione su cui soffermarsi. Stephan è il Ceo, l'amministratore delegato del club. E' un uomo di fiducia di Commisso. Sì, le rivoluzioni, spesso, iniziano cosi. Con un dettaglio che a prima vista può sembrare ininfluente. E che nella realtà non lo è. Vedremo.
