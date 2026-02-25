Nazione: “Le iniziative nell’anno del Centenario. Il 28/2 esce un documentario”

Mentre la Fiorentina prova a salvarsi, hanno preso il via numerose iniziative per ricordare il club nell'anno del centenario. E' un evento talmente importante da essere oggetto di studi all'Università di Firenze. Venerdì prossimo ospita una giornata di studi sulla storia della Fiorentina.

La nascita del club è stata raccontata nel documentario "Aspettando la Fiorentina...", proiettato sabato 28 febbraio, alle 10:30, nella sede del Quartiere 2 a Villa Arrivabene. Il video rappresenta un tuffo nel passato tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento con numerose descrizioni della città e dell'aspetto culturale.