Moise Kean è tornato, adesso tocca ai suoi compagni

La corsa sotto la curva e poi l'abbraccio con Paolo Vanoli, intenso e prolungato. Moise Kean è tornato e sabato sera l'ha urlato al mondo scaricando in porta il pallone del momentaneo 2-1. Tiro potente e preciso, una rete alla sua maniera, anche se non è bastata per fare un balzo da tre punti in classifica.
La Fiorentina è sempre li, ingolfata nelle sabbie mobili della zona retrocessione, bisognosa di punti per tornare a respirare aria di salvezza. E i gol del guerriero viola rappresentano il passepartout per uscire dalla crisi.
Moise è tornato e ha trovato nuovi amici che avranno il compito di confezionare assist e cross per facilitargli il lavoro: Jack Harrison e Manor Salomon, già schierati nel tridente insieme al centravanti azzurro nel secondo tempo del match col Torino, dopo l'infortunio di Albert Gudmundsson. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
