Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Moise Kean è tornato, adesso tocca ai suoi compagni

Gazzetta dello Sport

Moise Kean è tornato, adesso tocca ai suoi compagni

Moise Kean è tornato, adesso tocca ai suoi compagni - immagine 1
Moise Kean c'è
Redazione VN

La corsa sotto la curva e poi l'abbraccio con Paolo Vanoli, intenso e prolungato. Moise Kean è tornato e sabato sera l'ha urlato al mondo scaricando in porta il pallone del momentaneo 2-1. Tiro potente e preciso, una rete alla sua maniera, anche se non è bastata per fare un balzo da tre punti in classifica.

La Fiorentina è sempre li, ingolfata nelle sabbie mobili della zona retrocessione, bisognosa di punti per tornare a respirare aria di salvezza. E i gol del guerriero viola rappresentano il passepartout per uscire dalla crisi.

Moise è tornato e ha trovato nuovi amici che avranno il compito di confezionare assist e cross per facilitargli il lavoro: Jack Harrison e Manor Salomon, già schierati nel tridente insieme al centravanti azzurro nel secondo tempo del match col Torino, dopo l'infortunio di Albert Gudmundsson. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 

Leggi anche
Fiorentina e quel problema con i gol subiti di testa
Le prime pagine dei quotidiani sportivi: “Napoli ancora fuori”

© RIPRODUZIONE RISERVATA