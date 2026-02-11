Moise Kean è tornato, adesso tocca ai suoi compagni

La corsa sotto la curva e poi l'abbraccio con Paolo Vanoli, intenso e prolungato. Moise Kean è tornato e sabato sera l'ha urlato al mondo scaricando in porta il pallone del momentaneo 2-1. Tiro potente e preciso, una rete alla sua maniera, anche se non è bastata per fare un balzo da tre punti in classifica.