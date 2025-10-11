Mistero Franchi: mancano 55 milioni ed il cronoprogramma. La situazione

Il Corriere dello Sport scrive oggi dei lavori di restyling dell'Artemio Franchi, con la situazione che attualmente risulta ancora non chiara. A Campo di Marte la prima gru è arrivata il 20 febbraio 2024. C'è una data di inizio - venti mesi fa -, ma la fine non si vede ancora: la situazione dello stadio Artemio Franchi rimane incerta. A oggi, mancano 55 milioni per completare tutto e manca soprattutto un nuovo cronoprogramma, un documento stilato dal Comune e dal club, che attesti i prossimi step da fare. Anche perché le stime fatte in precedenza dalla sindaca di Firenze Sara Funaro (cantieri chiusi nel 2029 e una capienza portata a 34mila spettatori entro l'agosto prossimo, in occasione del centenario dei viola) sono vecchie di un anno e rischiano di essere tutt'altro che realistiche. Per quanto riguarda la posizione della Fiorentina, attraverso le parole del Dg Alessandro Ferrari la società ha fatto trasparire più volte il suo disappunto, ribadendo come l'idea originale del presidente Rocco Commisso era stata quella di costruire uno stadio privato, ma anche le successive opzioni presentate sono state bloccate dalla Soprintendenza. Il presidente Commisso si è detto disposto anche per un possibile intervento economico volto a concludere i lavori tramite il project financing, ma in questo momento non si sono fatti passi avanti neanche in questo senso. L'impressione è che le risposte debbano arrivare soprattutto da Palazzo Vecchio, con cui non sono previsti incontri nell'immediato futuro.