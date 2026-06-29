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Miretti, tra Bologna e Juve c’è distanza economica. I viola osservano interessati

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Fabio Miretti piace al Bologna ma la Juventus chiede 13-14 milioni. La Fiorentina resta alla finestra pronta a inserirsi.
Redazione VN

Fabio Miretti è al centro di un intreccio di mercato che coinvolge Bologna e Juventus, con una valutazione economica che rappresenta il nodo principale della trattativa.

Il Bologna avrebbe individuato nel centrocampista classe 2003 un profilo ideale per rinforzare la mediana e avrebbe già incassato il gradimento del giocatore. Tuttavia, la richiesta della Juventus si mantiene alta: tra i 13 e i 14 milioni di euro, cifra ritenuta necessaria per garantire una plusvalenza significativa.

Una distanza economica che al momento rallenta la chiusura dell’operazione e tiene aperto il dialogo tra le parti.

Sul fondo resta vigile anche la Fiorentina, che sta monitorando l’evoluzione della trattativa tra Bologna e Juventus. In caso di mancato accordo, il club viola potrebbe inserirsi, forte della disponibilità a investire la cifra richiesta dai bianconeri per assicurarsi il giocatore. Lo scrive Il Corriere Dello Sport.

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