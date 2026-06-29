Miretti, tra Bologna e Juve c’è distanza economica. I viola osservano interessati

Fabio Miretti è al centro di un intreccio di mercato che coinvolge Bologna e Juventus, con una valutazione economica che rappresenta il nodo principale della trattativa.

Il Bologna avrebbe individuato nel centrocampista classe 2003 un profilo ideale per rinforzare la mediana e avrebbe già incassato il gradimento del giocatore. Tuttavia, la richiesta della Juventus si mantiene alta: tra i 13 e i 14 milioni di euro, cifra ritenuta necessaria per garantire una plusvalenza significativa.