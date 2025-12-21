“Mi interessa, parliamone”. Gazzetta: “Così Paratici dice sì alla Fiorentina”

La Gazzetta dello Sport su Fabio Paratici

Redazione VN 21 dicembre - 08:54

"Mi interessa, parliamone". Questo il virgolettato della Gazzetta dello Sportsu Fabio Paratici. L'ex Juventus viene descritto come un dirigente dinamico, istintivo e sempre in movimento: ama trattare su più fronti, cambiare idea rapidamente se convinto e privilegia l’azione alla stabilità. Quando la Fiorentina lo ha contattato, ha mostrato subito interesse, aprendo al dialogo là dove altri avrebbero declinato. Il club viola ha avanzato una proposta concreta e ambiziosa, offrendo un contratto quinquennale molto importante per il ruolo di capo dell’area tecnica.

Il progetto prevede per Paratici pieni poteri nelle scelte strategiche: allenatore, giocatori e linea tecnica complessiva. Sarebbero quattro anni e mezzo di lavoro, con una progettualità ancora da definire ma con un’urgenza immediata e chiara, quella della salvezza in Serie A. Se questa ipotesi si trasformerà in realtà, lo si capirà a breve, ma l’approccio della Fiorentina è stato giudicato serio e strutturato.

Una certezza, intanto, è l’attrazione di Paratici per un ritorno in Italia. Dopo aver vinto nove scudetti consecutivi con la Juventus e aver lasciato la Serie A nel 2021, ha lavorato al Tottenham, prima e dopo la squalifica di 30 mesi legata all’inchiesta sulle plusvalenze, terminata a luglio. Già la trattativa estiva con il Milan aveva mostrato quanto il campionato italiano gli fosse rimasto dentro: ora anche l’esperienza all’estero potrebbe avviarsi verso la conclusione.