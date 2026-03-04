Meno di 20.000 per Fiorentina-Parma, ma il dato è pronto a salire.

Viola News
Corriere dello Sport

Sono ad ora decisamente sotto quota 20.000 i tifosi presenti per Fiorentina-Parma: il numero è destinato ad aumentare nelle prossime ore.
Sono ad ora poco più di 16.500 gli spettatori previsti per Fiorentina-Parma al Franchi. Il dato è senza dubbio destinato a salire nei prossimi giorni e ci saranno anche iniziative speciali. Oltre allo sconto del 50% sul prezzo per tutte le tifose, la società - ricorda il Corriere dello Sport - ha fatto sapere che ci sarà un minuto di silenzio per ricordare l'ex Ministro del Tesoro, il professor Piero Barucci e l’ex calciatore viola Rino Marchesi.

