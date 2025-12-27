Maxi esodo al Tardini: 3.500 tifosi attesi. Ma la contestazione è sempre pronta

Firenze non lascia sola la Fiorentina e al Tardini saranno attesi 3.500 tifosi viola pronti a spingere la squadra verso una difficile corsa alla salvezza. Il settore ospiti è andato sold out la sera della vigilia di Natale. I tagliandi sono stati polverizzati in pochissime ore.
La Nazione
Maxi esodo dei tifosi viola per Parma-Fiorentina
Nonostante il sostegno, più per la maglia che per i calciatori, i tifosi sono sempre pronti alla contestazione in continuità con il finale di contro l'Udinese, quando la squadra è uscita dal campo tra i fischi della Fiesole, voltata di spalle. Non basta una vittoria per cancellare quanto visto finora. Contro il Parma il dodicesimo uomo può fare la differenza con la speranza che anche la squadra ci metta del suo. Lo riporta La Nazione.
