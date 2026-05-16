Alessandro Matri, doppio ex di Fiorentina e Juventus, ha parlato alla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole sulle sfide che dovrà affrontare la squadra di Spalletti:
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VIOLA NEWS news viola stampa Matri avvisa la Juventus: “Sono favoriti, ma con la Fiorentina non sarà facile”
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Matri avvisa la Juventus: “Sono favoriti, ma con la Fiorentina non sarà facile”
Alessandro Matri, doppio ex di Fiorentina e Juventus, ha parlato alla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole
Le ultime due giornate non cambieranno la classifica attuale e in Champions, oltre a Inter e Napoli, andranno la Juventus e il Milan. Il vantaggio è minimo, ma il Milan ha due incontri alla sua portata e non li sbaglierà: i valori dei rossoneri verranno fuori. Anche la Juventus con Spalletti ce la farà: Luciano ha dato una svolta e il rientro di Vlahovic è stato una spinta perché là davanti mancava tanto un centravanti che finalizzasse il gioco. Con lui si è chiuso il cerchio e la Juve è tornata a correre. Con la Fiorentina e il Torino, però, non sarà tutto facile
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