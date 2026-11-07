Il talento argentino ha già segnato quattro gol in campionato, ma non si è ancora sbloccato davanti al pubblico del Franchi.
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Franco Mastantuono cerca una notte speciale. Dopo aver ritrovato il successo sul campo del Sassuolo, la Fiorentina si prepara ad affrontare la Juventus in una partita che potrebbe rappresentare un'occasione importante anche per il talento argentino. Come racconta Tuttosport, il classe 2007 ha già realizzato quattro reti in campionato, ma non è ancora riuscito a esultare davanti al pubblico del Franchi.
Un digiuno particolare, considerando che Mastantuono è il secondo giocatore della Serie A per tiri totali, con 38 conclusioni all'attivo. Tutti i suoi gol sono infatti arrivati lontano da Firenze, compresa la tripletta realizzata contro il Venezia. La sfida contro i bianconeri potrebbe dunque rappresentare l'occasione ideale per sbloccarsi anche in casa, davanti a uno stadio che si prepara a vivere una serata speciale con oltre 22.000 biglietti venduti.
La partita porta con sé anche un interessante dato statistico. Con una rete, Mastantuono arriverebbe a quota cinque gol in campionato, diventando a 19 anni e 86 giorni il terzo giocatore più giovane nell'era dei tre punti a vittoria a raggiungere questo traguardo in meno di 15 presenze. Davanti a lui soltanto Obafemi Martins e Alexandre Pato.
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