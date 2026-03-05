Masini: “Fiorentina un’incognita. Che dolore lo stadio in quelle condizioni”

Il cantante e tifoso viola Marco Masini ha rilasciato un'intervista a La Nazione dopo la partecipazione al Festival di Sanremo ma, ovviamente, non potevano mancare domande sulla sua amata Fiorentina.
In questo momento è più felice chi tifa Sassuolo come Nek. La Fiorentina è un'incognita, difficile da valutare e decifrare: vinci col Como e poi perdi in casa 0-3 rischiando di farti eliminare dallo Jagiellonia. Comunque sia per me la Fiorentina può salvarsi. Paratici può iniziare un nuovo percorso e ostruire un grande progetto. Noi tifosi siamo innamorati della Fiorentina ma il dolore più grande è vedere lo stadio in quelle condizioni. Avevamo un imprenditore che ne voleva costruire uno all'avanguardia: non si vive solo di belle arti e monumenti storici. Finanziamenti da risolvere? Non contante su di me ho appena comprato l'organo nuovo.
