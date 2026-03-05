Il destino gli ha tolto tanto, ma gli ha restituito tutto in una notte. Michael Folorunsho, fermato prima di Natale da uno stiramento al legamento collaterale mediale dopo il gol al Pisa, è rimasto ai box per quasi due mesi. Poi il rientro, a fine febbraio, contro il Parma: al Tardini gli sono bastati pochi minuti per lasciare il segno con una prodezza da 38 metri, una saetta che ha fatto il giro del web e che potrebbe candidarsi al Puskas Award.
news viola
Folorunsho, ritorno di fuoco: obiettivo Nazionale e mercato. Due club sull’ex viola
Una rete che ripaga il centrocampista delle settimane difficili e che rilancia le ambizioni del Cagliari nella corsa salvezza. Per Fabio Pisacane, oggi in panchina, Folorunsho può diventare un’arma preziosa grazie ai suoi inserimenti e alla capacità di incidere anche da lontano. Il feeling con l’ambiente rossoblù è forte e il club del presidente Giulini valuta l’opzione per riscattarlo a fine stagione dal Napoli per circa 8 milioni.
Attenzione però al mercato. In passato l’Atalanta lo aveva praticamente bloccato prima di virare su Mateo Retegui dopo l’infortunio di Gianluca Scamacca, e il suo nome resta nei radar nerazzurri, soprattutto in caso di cessione di Ederson. Sullo sfondo anche la suggestione Lazio, squadra del cuore del centrocampista.
Non solo club: tra gli obiettivi di Folorunsho c’è il ritorno in azzurro dopo l’esperienza a Euro 2024, quando fu convocato all’ultimo momento dall’allora ct Luciano Spalletti, che lo definì il "nuovo Nainggolan". Ora l'ex viola vuole riprendersi tutto, un passo alla volta. Lo scrive Tuttosport.
