Folorunsho, ritorno di fuoco: obiettivo Nazionale e mercato. Due club sull’ex viola

Il destino gli ha tolto tanto, ma gli ha restituito tutto in una notte. Michael Folorunsho, fermato prima di Natale da uno stiramento al legamento collaterale mediale dopo il gol al Pisa, è rimasto ai box per quasi due mesi. Poi il rientro, a fine febbraio, contro il Parma: al Tardini gli sono bastati pochi minuti per lasciare il segno con una prodezza da 38 metri, una saetta che ha fatto il giro del web e che potrebbe candidarsi al Puskas Award.