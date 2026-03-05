Franchi, il montaggio delle travi accelera. Possibile via libera per i lavori notturni

Dopo i rallentamenti causati dalla rimozione della seconda maxi trave, i lavori sono ripartiti a pieno ritmo. Come riportato da La Nazione , in curva Fiesole sono già stati montati tre elementi in acciaio, due dei quali installati a meno di 24 ore di distanza l’uno dall’altro.

L’obiettivo è recuperare il tempo perso: lunedì è prevista la posa della quarta trave sul lato della tribuna d’onore. L’intenzione è completare entro marzo il montaggio di tutti gli elementi in acciaio, compresa la trave temporaneamente rispedita a Pordenone, che tornerà in cantiere non appena saranno ultimati gli interventi di sistemazione.