Dopo i rallentamenti causati dalla rimozione della seconda maxi trave, i lavori sono ripartiti a pieno ritmo. Come riportato da La Nazione, in curva Fiesole sono già stati montati tre elementi in acciaio, due dei quali installati a meno di 24 ore di distanza l’uno dall’altro.
Franchi, il montaggio delle travi accelera. Possibile via libera per i lavori notturni
L’obiettivo è recuperare il tempo perso: lunedì è prevista la posa della quarta trave sul lato della tribuna d’onore. L’intenzione è completare entro marzo il montaggio di tutti gli elementi in acciaio, compresa la trave temporaneamente rispedita a Pordenone, che tornerà in cantiere non appena saranno ultimati gli interventi di sistemazione.
Da Palazzo Vecchio filtra inoltre la volontà di avviare ad aprile la posa dei gradoni della nuova Fiesole. Il percorso della squadra in Conference League riduce inevitabilmente le giornate a disposizione degli operai, ma non dovrebbe rappresentare un ostacolo: secondo il quotidiano, infatti, potrebbe presto arrivare il via libera dal commissario per consentire alle ditte di lavorare anche in orario notturno, così da accelerare ulteriormente i tempi.
